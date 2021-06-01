Тюменской области дополнительно выделили 70 млн рублей на ремонт дорог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правительство РФ утвердило распределение для регионов дополнительных федеральных средств на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети. Средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ.

Тюменской области на эти цели выделили дополнительно 70 млн рублей, сообщил депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы Александр Ремезков.

По словам депутата, эта федеральная поддержка особенно важна и своевременная для сибиряков, которым из-за климатических условий нужно успеть завершить ремонтные работы за короткое северное лето и осень. "Руководство Тюменской области прилагает немало усилий для развития дорожной инфраструктуры региона и благоустройства городской улично-дорожной сети. Поддержка федерального центра позволит быстрее улучшить состояние дорог и тем самым создать условия для развития экономики и повышения качества жизни тюменцев", - прокомментировал он.

Ремезков также подчеркнул, что заседания созданной в апреле 2020 года в условиях пандемии парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований продолжаются и после завершения работы Госдумы седьмого созыва. Парламентарии будут работать и в отпусках, чтобы субъекты федерации могли оперативно получать федеральную финансовую поддержку для решения первоочередных задач.