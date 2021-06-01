Тюменская область - в лидерах по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0

| Фото: скрин с трансляции | Фото: скрин с трансляции

Тюменская область среди прочих субъектов Российской Федерации - в лидерах по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС). Об этом сообщил руководитель проекта по координации региональных программ Российского экспортного центра Олег Радионов во время заседания областного экспортного совета под руководством губернатора Александра Моора 29 июня.

Олег Радионов напомнил, что РЭС - это комплекс мероприятий, реализация которых, по задумке федерального правительства, позволит создать на территории области инфраструктуру поддержки экспорта, обеспечить доступ субъектов предпринимательства к мерам поддержки и увеличит как объемы экспорта, так и количество экспортеров. РЭС также является основным федеральным показателем и результатом нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

В Уральском федеральном округе в 2021 предусмотрено внедрение этого стандарта в трех из шести регионов, в том числе в Тюменской области. По итогам прошедшего периода эксперт выразил благодарность органам власти субъекта за достаточно высокие показатели по внедрению РЭС.

"Две недели назад было окружное совещание в Екатеринбурге по подведению итогов в УФО, и на тот момент лидировала Свердловская область. Но за две недели Тюменская область достаточно активно поработала и фактически вышла в лидеры не только по Уральскому федеральному округу, но и по России в целом. Мы ставим в пример ваш регион как активно внедряющий экспортный стандарт", - заявил Олег Радионов.

Александр Моор поблагодарил его за такую высокую оценку и напомнил, что поддержка экспортно ориентированных предпринимателей это одна из приоритетных задач правительства Тюменской области.

"В области действует соответствующая инфраструктура, региональный центр экспорта 10 лет помогает субъектам малого и среднего бизнеса в продвижении продукции на зарубежные рынки. Кроме того, профильные департаменты оказывают консультационное и организационное содействие предприятиям в целях увеличения объемов регионального экспорта. Без активного участия и совместной слаженной работы регионального правительства, инфраструктуры поддержки, общественных объединений, бизнеса и образовательных учреждений мы не сможем создать благоприятные условия и возможности для развития экспортной деятельности. В этом я вижу основную задачу на ближайшую перспективу", - заверил губернатор Тюменской области.

Дарья Казакова