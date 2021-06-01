Тюменских экспортеров приглашают на бесплатный семинар по маркетингу

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

Бесплатный семинар "Маркетинг как часть экспортного проекта" для потенциальных и действующих экспортеров пройдет в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 1 июля с 9 до 17 часов. Его проведет федеральный тренер, аккредитованный Школой экспорта АО "Российский экспортный центр" Петр Глухов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Семинар пройдет в очном формате. Участники узнают об особенностях комплекса маркетинга 4P (product, price, place, promotion); о пяти шагах к созданию конкурентного преимущества вашего товара; об алгоритмах построения ценовой стратегии бренда; о чек-листе критериев для выбора посредника для экспортной дистрибьюции; FAQ по экспортному Интернет-продвижению, включая базовые правила SEO.

После семинара предприниматели смогут провести самостоятельный анализ конъюнктуры выбранного зарубежного рынка и подобрать наиболее эффективные инструменты увеличения спроса на свой продукт или услугу.

Для участия необходимо до 1 июля включительно зарегистрироваться на сайте www.exportedu.ru и создать личный кабинет, выбрать курс "Маркетинг как часть экспортного проекта" по ссылке, после прохождения очного обучения оставить отзыв и получить сертификат об обучении.

По всем вопросам оформления заявки необходимо связаться с главным специалистом Центра поддержки экспорта Екатериной Самосевич по телефону +7 (922)-002-45-10 или e-mail: samosevich@iato.ru

Обучающие мероприятия Центра поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области проводятся в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".