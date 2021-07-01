Александр Моор поздравил тюменских почтовиков с профессиональным праздником

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Почта в России с момента её создания всегда играла важную роль в жизни страны. Она миллионами нитей связывала друг с другом жителей, проживающих на огромной территории. Благодаря ее работе осуществляли деятельность органы власти и предприятия. Сегодня, несмотря на эпоху цифровых технологий, почтовые отделения по-прежнему сохраняют свое важное значение.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов почтовой связи с их профессиональным праздником.

По словам главы региона, Тюменский филиал "Почты России" объединяет сотни отделений связи. Здесь работает коллектив, который насчитывает несколько тысяч человек. Тюменская почта меняется, чтобы идти в ногу со временем. Реализуется программа по ремонту и модернизации отделений почтовой связи региона, идет внедрение информационных технологий, расширяется перечень услуг, имеющих важное социальное значение.

Совместно с региональным правительством Тюменский филиал "Почты России" одним из первых в стране реализует проект по оказанию государственных и муниципальных услуг в Ишимском, Тюменском и Тобольском районах.

"Уверен, что коллектив Тюменского филиала "Почты России" сохранит и приумножит заслуженное уважение и доверие жителей региона. Желаю вам здоровья, благополучия, счастья, удачи, достижения новых профессиональных высот и успехов в важнейшем деле, которому вы служите", - сказал Александр Моор.