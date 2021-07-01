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Иван Квитка поможет жителям Ялуторовского района в оснащении сквера

Политика, 10:42 01 июля 2021

пресс-служба Уральского МКС

За помощью в оснащении сквера Воинской славы и памяти к депутату Госдумы Ивану Квитке обратились жители с. Памятное Ялуторовского района. Встреча прошла в рамках форума "Муниципальная инициатива", сообщает пресс-служба Уральского МКС.

"Состоялся открытый разговор о главных темах, которые волнуют людей. Жители сельских поселений района рассказали о наиболее важных объектах благоустройства. Так, в селе Памятное на пустыре был создан сквер Воинской славы и памяти, в котором возвели мемориальный комплекс и высадили по периметру более 130 саженцев деревьев. Сейчас это место любят и взрослые, и дети, здесь проводят массовые районные мероприятия. Сейчас люди обратились за помощью в оснащении военной техникой территории этого сквера. Проект хороший, востребованный", – отметил парламентарий, добавив, что таким инициативам важно оказывать поддержку.

Участники форума также обсудили благоустройство современной детской площадки в с. Петелино, открытие мини-стадиона в дер. Новый Кавдык и реализацию проекта "Деревья Ялуторовского района".

Иван Квитка рассказал гражданам о своей законодательной деятельности. По завершении рабочей поездки депутат проконтролировал ход строительства новой дороги Тюмень – Ялуторовск.

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# Государственная дума РФ , Иван Квитка

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