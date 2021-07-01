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Жители Тюменской области могут приобрести жилье в новостройках по льготной ипотеке

Экономика, 14:03 01 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые правила получения льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках начали действовать в России с 1 июля. Участниками программы могут стать и жители Тюменской области, сообщает Главное управление строительства.

Теперь процентная ставка по жилищному кредиту составит 7% годовых, а максимальный размер займа не должен будет превышать 3 млн рублей. Оформить ипотеку на льготных условиях можно до 1 июля 2022 года.

В Тюменской области продолжает сохраняться положительная динамика ипотечного кредитования. По состоянию на 1 мая выдано 9 тыс. 527 кредитов, это на 47% больше чем за аналогичный период прошлого года. А общий объем кредитования составляет почти 24 млрд рублей, это на 73% выше, чем за 2020 г.

Большим спросом в Тюменской области пользуется и льготная ипотека по ставке 6,5%. По состоянию на 24 июня 2021 года с начала действия программы выдано 18,652 тысяч льготных кредитов на сумму 51,956 млрд рублей.

Одновременно с новыми правилами получения льготной ипотеки расширяются условия программы семейной ипотеки. Теперь ссуду под 6% годовых смогут получить родители с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года.

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# жилье , льготная ипотека , новостройки

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