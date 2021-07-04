Госжилинспекция на 125 тыс. рублей оштрафовала УК в Демьянке после жалобы на прямую линию с Путиным

Фото: ГЖИ Тюменской области Фото: ГЖИ Тюменской области

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Штраф 125 тыс. рублей заплатит управляющая компания, обслуживающая дом в пос. Демьянка Уватского района. Решение вынесла жилищная инспекция Тюменской области по итогам выездной встречи с жильцами дома, обратившихся на прямую линию президента.

Главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая совместно с заместителем прокурора Тюменской области Александром Чернышевым и прокурором Уватского района Артемом Шмыковым на месте изучили документы, провели встречи с жителями, руководством поселка.

Установлено, что одной из причин выставления необоснованно завышенных платежей за коммунальные услуги явился факт несвоевременной передачи показаний общедомового прибора учета тепловой энергии, а также несвоевременная передача управляющей организацией в ресурсоснабжающую организацию сведений о датах регистрации права собственности людей на их квартиры.

Так, например, у одного из жителей многоквартирного дома №4 на ул. Пионерной право собственности на квартиру возникло в конце апреля 2021 года, а плату за холодную, горячую воду и водоотведение ресурсоснабжающая организация ПАО "СУЭНКО" выставила ему с марта, когда потребитель еще не являлся собственником помещения.

Стоит отметить, что существенное влияние на выставление к оплате высокого платежа за коммунальные услуги также оказало отсутствие введенных в эксплуатацию индивидуальных (внутриквартирных) приборов учета коммунальных услуг.

Установлено, что собственникам, которые ввели в эксплуатацию свои приборы учета, обратившись для этого к исполнителю коммунальной услуги, и передали их показания, ранее уже произведен перерасчет, отразившийся в платежных документах за июнь 2021 года. Начисление платы им отныне производится не по нормативу, а за фактически потребленный объем коммунальных услуг.

По итогам совместной проверки прокуратура Уватского района ПАО "СУЭНКО" внесла представление для выполнения перерасчета за коммунальные услуги с учетом даты возникновения у всех жителей МКД права собственности на квартиры. Управляющая организация МП "Демьянское КП" по данному факту привлечена жилищной инспекцией к административной ответственности в виде штрафа в размере 125 тыс. рублей.

Напомним, переселенные в начале текущего года из аварийного жилья в новые дома, люди пожаловались Владимиру Путину на большие суммы в платежных документах.