Владимир Путин: главное богатство России – это люди

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

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Говоря о будущем страны на традиционной прямой линии, президент Владимир Путин подчеркнул, что главное богатство России – это люди.

Лидер государства отметил, что многонациональный российский народ обладает духовностью, имеет глубокие исторические и культурные корни, которые нужно сохранить в современном мире.

Президент сказал, что Россия добьется всех целей, которые перед собой ставит, в этом ей поможет большое уважительное отношение к науке и образованию, выдающиеся успехи и достижения россиян в научных областях, желание более 60 % родителей, чтобы их дети занимались и работали в сфере науки.

По словам Путина, будущее человечества связано с генетикой, биологией, информационными технологиями, искусственным интеллектом и всем, что на стыке этих дисциплин. И у России на этом поприще есть колоссальные конкурентные преимущества на мировой арене.

"Если мы сможем обеспечить внутреннюю стабильность, что пытаются всегда со стороны поколебать, то успех неизбежен. И тогда мы с полным основанием и гордостью можем сказать, что мы живем в стране, которую считаем великой", - подчеркнул глава РФ.

Напомним, прямую линию российский лидер проводит с 2001 года, регулярно общается с жителями страны в формате живого диалога, отвечая на вопросы из разных сфер жизни. Прямая линия 2021 года длилась три часа 42 минуты, за это время Владимир Путин ответил на 68 вопросов. Всего от россиян поступило более 2 млн обращений.

Инна Кондрашкина