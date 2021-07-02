Путин: новые меры помогут стабилизировать ситуацию на строительном рынке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Российское правительство возьмет под контроль рост цен на стройматериалы, а также расширит программы льготной и семейной ипотеки в 2021 году.

Об этом в ходе прямой линии сообщил президент России Владимир Путин.

Одной из ключевых задач в сфере недвижимости глава государства назвал контроль цен на стройматериалы. Отвечая на вопрос о подорожании стройматериалов, он отметил, что рост цен вызван инфляцией и изменением конъюнктуры на многие товары на мировых рынках.

"Сейчас принимаются соответствующие решения по сдерживанию цен на основные товары, связанные со стройкой. Надеюсь, что и на вас это тоже отразится. Мы знаем об этом и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы ситуация была стабильной", - заявил Путин.

Президент отметил, что для стабилизации ситуации на рынке также вводятся меры, связанные с инфраструктурными кредитами, кредитами на ЖКХ и другими. Все это должно повлиять на стабилизацию ситуации на строительном рынке.

Так, расширена программа "Семейной ипотеки". Семьи, в которых после 1 января 2018 года родился ребенок, могут взять ипотеку по ставке 6% годовых на покупку жилья на первичном рынке или на рефинансирование выданных до этого кредитов.

Льготная ипотека, которая была введена как одна из мер поддержки в пандемию, будет продлена еще на год. Купить жилье в новостройке по ставке не более 7% годовых можно будет до июля 2022 года.

По словам Владимира Путина, льготная ипотека, несмотря на рост цен, уже сыграла свою положительную роль. Строительство жилья и количество взятых кредитов резко увеличилось, а льготной программой смогли воспользоваться сотни тысяч человек.

Добавим, в Тюменской области продолжает сохраняться положительная динамика ипотечного кредитования. По состоянию на 1 мая выдано 9 тыс. 527 кредитов, это на 47% больше чем за аналогичный период 2020 года. А общий объем кредитования составляет почти 24 млрд рублей, это на 73% выше, чем за 2020 год.

Любовь Голышева