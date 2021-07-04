Госжилинспекция выявила нарушения в работе демьянских коммунальщиков

Фото: ГЖИ Тюменской области Фото: ГЖИ Тюменской области

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Управляющую компанию, обслуживающую многоквартирные дома в пос. Демянка, расположенных по адресам: ул. Железнодорожная, д. 15 корпус 2, ул. Пионерная, д. 4, привлекут к административной ответственности.

В ходе обследования многоквартирных домов выявлено затопление подвала, наличие в нем бытового мусора, повреждение вентиляции. Содержание общедомового имущества лично оценила главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая.

"В ходе обследования инспектором многоквартирных домов, указанные в обращениях граждан факты подтвердились. Затопление подвала, наличие в нем бытового мусора, повреждение вентиляции, а также отсутствие у недавно назначенного на должность директора управляющей организации квалификационного аттестата также стали основанием для привлечения МП "Демьянское КП" к административной ответственности. С целью устранения выявленных нарушений управляющей организации выдано предписание, исполнение которого находится на контроле Госжилинспекции Тюменской области", - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая совместно с заместителем прокурора Тюменской области Александром Чернышевым и прокурором Уватского района Артемом Шмыковым после обращения жителя пос. Демьянка на прямую линию президента провели серию выездных совещаний в Уватском районе. Они на месте изучили документы, провели встречи с жителями, руководством поселка.