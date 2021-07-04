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Компанию "СУЭНКО" обязали сделать перерасчет жителям дома в Демьянке, обратившихся к президенту

Общество, 11:43 04 июля 2021

Фото: ГЖИ Тюменской области

ПАО "СУЭНКО" обязаны сделать перерасчет за коммунальные услуги жителям дома в пос. Демьянка. Соответствующее представление в адрес компании вынесли по итогам совместной проверки Государственной жилищной инспекции Тюменской области и прокуратуры Уватского района.

"В соответствии с частью 2 статьи 153 Жилищного кодекса РФ обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение. При этом актуальную информацию о дате регистрации собственников исполнителю коммунальной услуги обязана своевременно направлять управляющая организация (пункт 6 правил № 354)", - отметили в жилищной инспекции.

Коммунальные услуги жители должны оплачивать с учетом даты возникновения права собственности на квартиры.

Напомним, Госжилинспекция на 125 тыс. рублей оштрафовала УК в Демьянке. Установлено, что одной из причин выставления необоснованно завышенных платежей за коммунальные услуги явился факт несвоевременной передачи показаний общедомового прибора учета тепловой энергии, а также несвоевременная передача управляющей организацией в ресурсоснабжающую организацию сведений о датах регистрации права собственности людей на их квартиры.

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# Госжилинспекция , переселение , СУЭНКО

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