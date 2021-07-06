Замглавы Минстроя РФ провел онлайн-встречу с жителями Демьянки

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Жилищно-коммунальные услуги должны оплачиваться, но необходимо, чтобы люди понимали, за что они платят, как именно формируется платежный документ. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров на совещании в правительстве Тюменской области.

Основной темой совещания стало обращение жителей поселка Демьянка Уватского района на прямую линию президента России Владимира Путина, в котором они указали на высокие счета за жилищно-коммунальные услуги. Жители Демьянки приняли участие в работе совещания в онлайн-режиме.

Основной причиной конфликтной ситуации стал несвоевременный ввод в эксплуатацию индивидуальных и общедомовых приборов учета, доложила главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая. В результате плата за воду начислялась не по показаниям счетчиков, а по нормативам с повышающим коэффициентом. Кроме того, людям выставили счета за тот период, когда они еще не были собственниками квартир.

По результатам проверки обращения демьянцев региональная Госжилинспекция уже привлекла управляющую организацию к административной ответственности в виде штрафа в размере 125 тыс. рублей, сообщила Лариса Боровицкая. Работа по корректировке жилищно-коммунальных платежей продолжается – перерасчет делается уже в третий раз. Максим Егоров поручил разъяснить порядок перерасчета индивидуально каждому собственнику жилья. Для этого будет организована встреча жильцов с руководством компании СУЭНКО, региональной Госжилинспекции и районной администрации. Кроме того, органы соцзащиты должны проконсультировать людей по вопросам субсидий на оплату услуг ЖКХ. Их получение возможно, если плата за ЖКХ превышает 22% общего дохода семьи.

"Подобные ситуации не должны повторяться. Нужно выяснить, где произошел сбой. Это задача управляющих организаций и органов местного самоуправления. Надо быть более открытыми по отношению к гражданам и проводить комплексную информационную работу", – подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин ответил на один из основных вопросов, волнующих жителей Демьянки: почему, переехав в новый дом, они вынуждены платить за жилищно-коммунальные услуги больше, чем в старом?

"В данном случае тариф зависит от даты ввода дома в эксплуатацию. Это системный вопрос, общая проблема для региона и всей страны. Для ее решения нужны изменения в федеральном законодательстве. Мы не раз поднимали этот вопрос, будем продолжать добиваться этих изменений. Ситуацию берем на полный контроль", – обратился к жителям поселка заместитель губернатора.

Следующая онлайн-встреча Вячеслава Вахрина и Максима Егорова с жителями Демьянки состоится через неделю.

Евгений Бабенко