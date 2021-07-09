14 жителям поселка Демьянка пересчитали платежи за ЖКУ

| Фото: ГЖИ Тюменской области | Фото: ГЖИ Тюменской области

14 жителям пос. Демьянка Уватского района провели перерасчет платы за коммунальные услуги по поручению Генеральной прокуратуры РФ, сообщает региональное надзорное ведомство.

Напомним, вопрос о завышенных тарифах на квартиры, которые жители получили по программе переселения, жильцы адресовали президенту Владимиру Путину во время прямой линии 30 июня.

Установлено, что между муниципальным предприятием "Демьянское коммунальное предприятие Уватского муниципального района" и ООО Специализированный застройщик "Крылья" 1 февраля 2021 г. заключен договор управления многоквартирным домом № 4 на ул. Пионерной в пос. Демьянка.

Из-за бездействия коммунального предприятия коллективный (общедомовой) прибор учета холодной, горячей воды, тепловой и электрической энергии введен в эксплуатацию только 2 апреля. В связи с этим начисление АО "СУЭНКО" платежей за коммунальные услуги производилось по нормативу потребления, что нарушало права собственников и нанимателей жилых помещений.

Согласно требованиям закона до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда расходы на их содержание несут органы местного самоуправления. Между тем администрация Уватского района этого не делала.

АО "СУЭНКО" коммунальные платежи, которые должна была вносить администрация, включала в квитанции некоторых жильцов. Так, в квитанциях граждан на оплату коммунальных услуг, право собственности у которых возникло в апреле 2021 года, незаконно включена плата за услуги и за март.

Прокуратура внесла главе администрации района и директорам муниципального предприятия и АО "СУЭНКО" представления об устранении нарушений закона. Были перепроверены начисления всем жильцам дома. Выявлены нарушения при начислении платы за коммунальные услуги собственникам 14 квартир. Общая сумма перерасчета составила более 220 тыс. рублей.

Также прокуратурой в отношении должностного лица муниципального предприятия возбуждено дело об административном правонарушении.

Добавим, заместитель прокурора области и начальник региональной жилищной инспекции провели совместный прием жителей поселка, принято 17 обращений, большая часть из них по вопросам ЖКХ. По ним организованы проверки.

Всем территориальным прокурорам дано поручение о проведении надзорных мероприятий в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.