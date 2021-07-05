Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров: в Тюмени будет одна из самых лучших набережных в России

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Результаты работы по формированию комфортной городской среды в Тюмени высоко оценил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, подводя итоги рабочей поездки по областной столице.

Замглавы Минстроя заслушал отчет о реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также побывал в сквере на ул. Вьюжная и в сквере Якова Неумоева.

Национальный проект "Жилье и городская среда" позволяет нам не только создавать современные общественные пространства в новых микрорайонах, но и давать вторую жизнь зеленым уголкам на давно застроенных территориях, отметил глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Все города России прекрасны, в каждом есть своя изюминка. Мы видим, как Тюмень преображается. Визитной карточкой вашего города стала набережная. Сейчас идет строительство набережной на левом берегу. Думаю, в Тюмени будет одна из самых лучших и красивых набережных в нашей стране", - отметил Максим Егоров.

В период с 2019 и 2020 годах в Тюменской области в общей сложности завершено 228 объектов благоустройства, доложила на совещании в региональном правительстве заместитель директора областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Наталья Якуба. Общий объем финансирования регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" составил 2,9 млрд рублей.

В 2021 году в регионе планируется завершить 30 объектов благоустройства, в том числе реконструировать 24 двора многоквартирных домов и создать пять общественных пространств в Тюмени.

В этом году по результатам голосования на единой федеральной платформе, созданной Минстроем РФ по проекту "Формирование комфортной городской среды", жители Тюменской области выбрали шесть дизайн-проектов в Тюмени и Ишиме. Все они будут реализованы.

"Минстрой добавит на платформе голосования окно обратной связи. Жители страны смогут оценить построенные объекты, внести свои предложения. Кроме этого, каждый проект будет сопровождать подробная информация: кто выполняет работы, сроки окончания", - сообщил Максим Егоров.

Евгений Бабенко