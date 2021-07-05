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Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров: в Тюмени будет одна из самых лучших набережных в России

Политика, 18:14 05 июля 2021

Фото ИА "Тюменская линия"

Результаты работы по формированию комфортной городской среды в Тюмени высоко оценил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, подводя итоги рабочей поездки по областной столице.

Замглавы Минстроя заслушал отчет о реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также побывал в сквере на ул. Вьюжная и в сквере Якова Неумоева.

Национальный проект "Жилье и городская среда" позволяет нам не только создавать современные общественные пространства в новых микрорайонах, но и давать вторую жизнь зеленым уголкам на давно застроенных территориях, отметил глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Все города России прекрасны, в каждом есть своя изюминка. Мы видим, как Тюмень преображается. Визитной карточкой вашего города стала набережная. Сейчас идет строительство набережной на левом берегу. Думаю, в Тюмени будет одна из самых лучших и красивых набережных в нашей стране", - отметил Максим Егоров.

В период с 2019 и 2020 годах в Тюменской области в общей сложности завершено 228 объектов благоустройства, доложила на совещании в региональном правительстве заместитель директора областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Наталья Якуба. Общий объем финансирования регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" составил 2,9 млрд рублей.

В 2021 году в регионе планируется завершить 30 объектов благоустройства, в том числе реконструировать 24 двора многоквартирных домов и создать пять общественных пространств в Тюмени.

В этом году по результатам голосования на единой федеральной платформе, созданной Минстроем РФ по проекту "Формирование комфортной городской среды", жители Тюменской области выбрали шесть дизайн-проектов в Тюмени и Ишиме. Все они будут реализованы.

"Минстрой добавит на платформе голосования окно обратной связи. Жители страны смогут оценить построенные объекты, внести свои предложения. Кроме этого, каждый проект будет сопровождать подробная информация: кто выполняет работы, сроки окончания", - сообщил Максим Егоров.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгений Бабенко

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