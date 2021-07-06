80 железнодорожных составов с полиэтиленом и полипропиленом от "ЗапСибНефтехима" отправили за границу в июне 2021 года

| Фото: ЗапСибНефтехим во ВКонтакте | Фото: ЗапСибНефтехим во ВКонтакте

80 железнодорожных составов с полиэтиленом и полипропиленом с логплатформы "ЗапСибНефтехима" отправили в июне. Это рекорд за весь период работы предприятия, сообщает пресс-служба ЗапСибНефтехима.

"За месяц по железной дороге перевезли 147030 тонн полимеров. Это порядка 5950 крупнотоннажных 40-футовых контейнеров. Если выстроить их в линейку, получится цепочка длиной более 70 км", - добавили производители продукции.

В крупнейших портах России – Владивостоке, Санкт-Петербурге, Новороссийске и других - многие из них перегружаются на корабли и разъезжаются по всему миру: в Юго-Восточную Азию, Европу: Бельгию, Болгарию, Грецию, Данию, Испанию, Италию, Польшу, Финляндию, Швецию; Турцию, Израиль и даже Южную Америку.

До самых отдаленных от Тобольска точек доставки – Перу и Эквадор - тобольские полимеры добираются около двух месяцев.

Как заметил начальник управления логистических операций "ЗапСибНефтехима" Алексей Крупин, по объемам отгрузки видно, что востребованность полимеров высока.

"Прошлым летом мы сталкивались с похожей ситуацией, когда на фоне коронавируса резко вырос спрос на полимеры внутри страны, и значительно увеличились объемы отгрузки автотранспортом. И тогда, и сейчас с возросшей нагрузкой справились совместными усилиями специалистов в Тобольске и корпоративном центре, сотрудников НХТК. План на июль не менее амбициозный – отгрузить и направить клиентам 86 железнодорожных составов", - сказал он.