Жительница Ишимского района перевела мошенникам 200 тысяч рублей

| Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

Мошенников, обманувших жительницу Ишимского района, разыскивают сотрудники полиции, сообщает УМВД России по Тюменской области.

56-летней женщине в течение двух дней поступали звонки якобы от представителей банка. Злоумышленники предлагали перевести деньги на безопасные счета, чтобы они не достались мошенникам. Поддавшись панике, женщина выполнила все указания и лишилась 200 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.