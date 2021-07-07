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Жительница Ишимского района перевела мошенникам 200 тысяч рублей

Происшествия, 16:08 07 июля 2021

Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

Мошенников, обманувших жительницу Ишимского района, разыскивают сотрудники полиции, сообщает УМВД России по Тюменской области.

56-летней женщине в течение двух дней поступали звонки якобы от представителей банка. Злоумышленники предлагали перевести деньги на безопасные счета, чтобы они не достались мошенникам. Поддавшись панике, женщина выполнила все указания и лишилась 200 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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# мошенничество

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