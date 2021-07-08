Александр Моор предложил наградить сотрудниц захваченного банка

Фото со страницы Александра Моора в соцсетях Фото со страницы Александра Моора в соцсетях

Смелый поступок сотрудниц одного из тюменских банков Натальи Белоноговой и Ксении Чернецевой достоин знака отличия Тюменской области "За мужественный поступок". Такое мнение высказал на своих официальных страницах в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Речь идет об отделении банка, где 7 июля случилось ЧП - в офис пришел молодой человек и потребовал деньги. Он заявил, что у него бомба.

"Никто тогда не знал, что в рюкзаке муляж. Опасность была реальной. Первое, что требовалось – вывести из помещения людей, что и сделали менеджер Наталья Белоногова и руководитель офиса Ксения Чернецева. Девушки, сохраняя спокойствие, вызвали полицию, на протяжении часа говорили со злоумышленником и убедили выйти с деньгами на улицу. Где его и обезвредили сотрудники правоохранительных органов. Отвага девушек восхищает", - написал Александр Моор.

Евгений Бабенко