Шесть инвестпроектов реализовано в Тюменском районе с начала года

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Шесть инвестпроектов с совокупным объемом инвестиций более 6,2 млрд рублей и созданием более 500 рабочих мест реализовано в Тюменском районе в 2021 году.

Самый крупный из них – третья очередь тепличного комбината "ТюменьАгро" в д. Нариманова, кроме этого – производство одноразовой одежды в Каскаринском , торговый центр и гастробар "Сырник" в Кулаковском муниципальных объединениях, рыбный технопарк и объект придорожного сервиса в Переваловском сельском поселении.

Началась работа над реализацией еще восьми проектов разного масштаба, но не менее важных для развития территорий. Всего в реестре инвестиционных проектов Тюменского района 90 предложений. Администрация района и сельских поселений курирует 37 из них, остальные – под "опекой" Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Часть проектов реализуется в индустриальных парках – "Боровском" и "Богандинском", сообщает управление экономики и стратегического развития Тюменского района.