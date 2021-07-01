Предпринимателям Тюменской области о мерах господдержки рассказывают в центре "Мой бизнес"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очные консультации по вопросам предоставления господдержки, в том числе по предоставлению субсидий в виде возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении договора лизинга, проведут сотрудники департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области с 12 по 16 июля.

Место встречи со специалистами - центр "Мой бизнес" по адресу: Республики, 142 (Тюменский технопарк). Необходима предварительная запись.

Контакты: 42-66-42, SaryYuV@72to.ru, Сары Юлия; 42-66-50, ToropovaOV@72to.ru, Торопова Оксана.