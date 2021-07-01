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Минтруд РФ: перечисление единовременных выплат семьям с детьми-школьниками начнется с 16 августа

Экономика, 11:55 14 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа, сообщает Минтруд России.

Родители могут направить свои заявления в Пенсионный фонд начиная с 15 июля. Многие уже получили в личном кабинете на Госуслугах предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить и подтвердить корректность данных. Пенсионный фонд обработает все поступающие заявления и сформирует необходимые документы для осуществления платежа.

"Выплата в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста – это единовременное пособие, поэтому она может быть перечислена на счет, привязанный к карте любой платежной системы, который указан в заявлении гражданина", - отметил глава Минтруда России Антон Котяков.

Обратиться за единовременной выплатой можно до конца октября.

Выплата на школьников предоставляется семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября этого года, либо детьми, которым на момент выхода указа не достигли 18 лет. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Также выплату смогут получить граждане с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.

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# единовременные выплаты , школьники

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