Ямальское предприятие поставит в Финляндию 100 тонн оленины

| Фото: правительство Ямала | Фото: правительство Ямала

Около 100 тонн оленины отправит в Финляндию ямальский мясоперерабатывающий комплекс "Паюта", сообщает правительство округа. Предполагается часть оленины отправить уже в конце года.

"Планомерно работаем над усилением присутствия на иностранных рынках ямальской продукции и увеличением объема несырьевого неэнергетического экспорта. Оленина популярна и узнаваема. Наша задача создать условия для выхода экспортоориентированных предприятий Ямала на внешние рынки", - рассказал первый заместитель директора департамента внешних связей ЯНАО Сергей Урамаев.

Ямал поставляет оленину на экспорт в страны Евросоюза уже 13 лет. За это время в Швецию, Германию и Финляндию отправлено больше 4 тыс. тонн экологически чистого продукта. В текущем году ямальскими предприятиями проэкспортировано более 237 тонн мяса.