  • 14 июля 202114.07.2021среда
  • USD74,0589
    EUR87,7820
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ямальское предприятие поставит в Финляндию 100 тонн оленины

Экономика, 17:37 14 июля 2021

правительство Ямала | Фото: правительство Ямала

Около 100 тонн оленины отправит в Финляндию ямальский мясоперерабатывающий комплекс "Паюта", сообщает правительство округа. Предполагается часть оленины отправить уже в конце года.

"Планомерно работаем над усилением присутствия на иностранных рынках ямальской продукции и увеличением объема несырьевого неэнергетического экспорта. Оленина популярна и узнаваема. Наша задача создать условия для выхода экспортоориентированных предприятий Ямала на внешние рынки", - рассказал первый заместитель директора департамента внешних связей ЯНАО Сергей Урамаев.

Ямал поставляет оленину на экспорт в страны Евросоюза уже 13 лет. За это время в Швецию, Германию и Финляндию отправлено больше 4 тыс. тонн экологически чистого продукта. В текущем году ямальскими предприятиями проэкспортировано более 237 тонн мяса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ямальская оленина

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:37 14.07.2021Ямальское предприятие поставит в Финляндию 100 тонн оленины
17:15 14.07.2021В 17 дворах Тюмени завершили замену сетей
14:59 14.07.2021В России бензин марки Аи-92 подорожал второй раз за неделю
11:55 14.07.2021Минтруд РФ: перечисление единовременных выплат семьям с детьми-школьниками начнется с 16 августа