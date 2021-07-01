Обвиняемого в применении насилия к сотруднику ГИБДД тобольского депутата исключили из "Единой России"

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Депутата Тобольской городской думы Сергея Вакарина исключили из партии "Единая Россия" по причине возбуждения в отношении него уголовного дела по статье 318 УК РФ. Данное решение принял президиум регионального политсовета "Единой России" 14 июля. Об этом сообщил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

По мнению членов президиума, разбирательство в отношении Сергея Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание – по всей строгости закона. Такое поведение недопустимо для единоросса, оно позорит не только самого Вакарина, но и бросает тень на всех однопартийцев и репутацию самой партии, отметили они.

Напомним, уголовное дело на депутата было заведено после того, как он на своем автомобиле Mercedes 3 июля на 8 км дороги Тобольск – Байгара пересек сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на встречную полосу в зоне действия знака "Обгон запрещен". Вакарин не остановился на требование сотрудника ДПС, а напротив внезапно начал движение. Инспектор попытался его остановить и получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся в неизвестном направлении.

Расследованием уголовного дела занимается региональное следственное управление СК РФ.