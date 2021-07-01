Тобольские спортсмены оттачивают навыки в баскетбольном лагере

| Фото: "ЗапСибНефтехим" | Фото: "ЗапСибНефтехим"

Юные тобольские баскетболисты стали участниками баскетбольного лагеря SIBURCAMP-2021 в Нижегородской области, сообщает "ЗапСибНефтехим".

Всего на смене занимается 50 юных баскетболистов, победивших в отборочных региональных этапах пятого сезона "Школы баскетбола" СИБУРа, а также их тренеры. Отборы весной 2021 года прошли в восьми городах присутствия компании, участие в них приняли 760 детей.

В SIBURCAMP под руководством опытных наставников ребята будут развивать спортивные навыки, в то время как их тренеры смогут повысить свою экспертизу на лекциях и мастер-классах. Лучшие спортсмены лагеря получат приглашение на просмотровый сбор в молодежные команды БК "Зенит".

В день заезда участников лагеря встретил заслуженный мастер спорта Никита Моргунов. Он поприветствовал ребят и дал им первые наставления. На следующий день юных спортсменов ждала личная встреча с олимпийским чемпионом Сергеем Таракановым, на которой он поделился опытом, рассказал о своей карьере и провел мастер-классы.

В программе лагеря, который продлится до 19 июля – ежедневные баскетбольные тренировки утром и вечером, турниры в классическом варианте игры и формате три на три игрока нового олимпийского вида спорта. Также участников ждет большая образовательно-развлекательная программа: игры в футбол, мастер-классы, экскурсия-квест в Нижний Новгород и посещение фестиваля Drag monsters.

Отдельное место в программе занимает осознанный подход к будущему спортсменов. Руководитель практики корпоративного университета СИБУР Юлия Воротникова расскажет юным спортсменам о лайфхаках успешной жизни, в том числе, зачем нужно целеполагание и профориентация.