В Тюменской области заболеваемость коронавирусом среди детей выросла в 4,5 раза

| Фото: Здравоохранение Тюменкой области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменкой области ВКонтакте

Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей увеличилась в 4,5 раза за три недели. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора Тюменской области Галина Шарухо.

Если на 24 неделе было зарегистрировано 32 случая, то уже через три недели – 147.

Как заметила Шарухо, болеют дети разного возраста, в том числе новорожденные до года – 17 случаев за неделю. "Все они – контактные внутри семьи. В детских образовательных учреждениях, загородных лагерях очаговой заболеваемости нет", - отметила она.

За неделю в Тюменской области зафиксировано 344 семейных очага. Установлено 25,5 тыс. контактных лиц.

Галина Шарухо добавила, что в Тюменской области ведется активная работа по тестированию населения. За последние семь дней – 430 на 100 тыс. населения.

"Тестируем широко, много, видим в том числе и бессимптомных. В отношении всех положительных лиц по результатам ПЦР-тестов и контактных проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорит она.

Анжела Лебедева