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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На Ямале режим повышенной готовности продлен до 30 сентября

Общество, 15:00 15 июля 2021

www.yanao.ru

Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 30 сентября 2021 г., сообщает правительство округа.

Гражданам из групп риска и в возрасте старше 65 лет по-прежнему рекомендована самоизоляция. Жителям округа рекомендуют соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Сохраняются ограничения на посещение общественных мест и проведение массовых мероприятий. Заполняемость кафе, ресторанов, спортзалов, кинотеатров не должна превышать 50%. Предприятия общепита могут принимать посетителей с 6 до 23 часов.

Для въезда на территорию ЯНАО необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, проведенный не более чем за три дня до прибытия, сертификат вакцинированного против новой коронавирусной инфекции, или QR-код, полученный на Госуслугах. Ограничения не коснутся граждан, имеющих прописку в автономном округе, и несовершеннолетних.

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# коронавирус , режим повышенной готовности

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