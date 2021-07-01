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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Шестеро человек c COVID-19 скончались в Тюменской области

Общество, 13:33 15 июля 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

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Шестеро пациентов с коронавирусом скончались в Тюменской области за сутки. Всего в регионе выявили 245 заболевших коронавирусом, выздоровели 172 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 25 тыс. 293 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 791 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 21 тыс. 493 человека.

В Свердловской области заболели 484 человека, в Челябинской области - 283, в Ханты-Мансийском автономном округе - 181, в Курганской области - 117, в Ямало-Ненецком автономном округе - 116,

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 882 тыс. 295 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 146 тыс. 69 летальных исходов, выздоровели 5 млн 278 тыс. 976 человек.

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# коронавирус

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