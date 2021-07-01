Галина Шарухо: в Тюменской области показатель заболеваемости COVID-19 увеличился в три раза

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

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Недельный показатель заболеваемости COVID-19 в Тюменской области увеличился в три раза. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"Ситуация по коронавирусной инфекции остается крайне напряженной. Рост заболеваемости отмечается с 24 недели года - 14 по 20 июня, когда было зарегистрировано 511 случаев, до 1555 случаев через три недели. Недельный показатель заболеваемости увеличился в три раза", - рассказала она.

Суточный показатель заболеваемости в регионе составляет 15,9 на 100 тыс. человек, что выше, чем в УФО на 40%. Коэффициент распространения - 1,7%.

По словам Галины Шарухо, заболеванию ковидом чаще подвержены люди трудоспособного возраста. Тюменцы в возрасте 30-49 лет, 50-64 лет стали болеть на 40% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Анжела Лебедева