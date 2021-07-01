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Жителям Тобольского района на внутридомовую газификацию выплачено 16 млн рублей за пять лет

Экономика, 12:35 19 июля 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Более 16 млн рублей на внутридомовую газификацию выплачено жителям Тобольского района за последние пять лет, сообщает администрация муниципалитета.

В этом году господдержкой на подведение газа уже воспользовались восемь жителей района.

Напомним, малоимущие многодетные семьи Тюменской области смогут бесплатно подключиться к газовым сетям. Об этом заявил губернатор Александр Моор. Глава региона отметил, что с такой инициативой к областному правительству обратилась фракция "Единой России" Тюменской областной думы. Поправки к закону уже приняты. Стоимость подключения к газопроводу будет субсидироваться из регионального бюджета.

Также с 40 до 60 тыс. рублей увеличится и размер выплат для льготных категорий граждан на внутридомовую газификацию.

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# газификация , Тобольский район

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