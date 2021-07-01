Жителям Тобольского района на внутридомовую газификацию выплачено 16 млн рублей за пять лет
Более 16 млн рублей на внутридомовую газификацию выплачено жителям Тобольского района за последние пять лет, сообщает администрация муниципалитета.
В этом году господдержкой на подведение газа уже воспользовались восемь жителей района.
Напомним, малоимущие многодетные семьи Тюменской области смогут бесплатно подключиться к газовым сетям. Об этом заявил губернатор Александр Моор. Глава региона отметил, что с такой инициативой к областному правительству обратилась фракция "Единой России" Тюменской областной думы. Поправки к закону уже приняты. Стоимость подключения к газопроводу будет субсидироваться из регионального бюджета.
Также с 40 до 60 тыс. рублей увеличится и размер выплат для льготных категорий граждан на внутридомовую газификацию.