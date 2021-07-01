Тобольский депутат Сергей Вакарин сложил полномочия

| Фото: Тобольская городская дума ВКонтакте | Фото: Тобольская городская дума ВКонтакте

Тобольский депутат Сергей Вакарин, обвиняемый по ст. 318 УК РФ - "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 16 июля.

Тобольская городская дума поддержала решение данного депутата. Пост об этом опубликован в официальной группе ВКонтакте.

Напомним, сразу же после возбуждения в отношении Вакарина уголовного дела, президиум регионального отделения партии "Единая Россия" исключил его из своих рядов. Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал депутата Тобольской городской думы Сергея Вакарина сдать мандат.

По информации регионального СУ СК РФ, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении Сергея Вакарина меры пресечения в виде заключения под стражу.