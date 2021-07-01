В Тюмени сельские предприниматели узнают об увеличении продаж через коллаборации

| Фото: Предприниматели «ОПОРА РОССИИ» Тюмень во ВКонтакте | Фото: Предприниматели «ОПОРА РОССИИ» Тюмень во ВКонтакте

Площадка "Продавай тюменское" для сельских предпринимателей откроется на форуме "НеГород" в тюменской "Конторе пароходства" 20 июля в 11 часов. Спикеры-бизнесмены поделятся практическими кейсами, представители проекта "Продавай Тюменское" расскажут о мерах и инструментах господдержки, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержками предпринимательства Тюменской области.

Откроет мероприятие советник Губернатора Тюменской области Ольга Езикеева. Предприниматель из Самары Виктор Ивлев, основатель проектов "ВИВА Ярмарка" и "Наш фермер", призер всероссийского конкурса "Молодой предприниматель" поделится секретами организации работы ярмарок на муниципальной земле, в торговых центрах федерального и регионального уровня. Расскажет о специфике работы с фермерами, как делать бизнес на продаже сельских продуктов в городе на примере успешного опыта реализации проекта в Самарской области.

"Проект "ВИВА ярмарка" и "Наш фермер" позиционирует самарских фермеров вне сетей. Я даю им возможность работать на посещаемых площадках города, в современной концепции и тем самым получать больше покупателей. Если говорить о господдержке, то в этом году при содействии губернатора Самарской области мне выделили земельный участок для строительства ярмарки на муниципальной земле", - рассказал Виктор Ивлев.

Координатор проекта "Продавай тюменское" Юлия Лебедева расскажет об инструментах поддержки товаропроизводителей.

Предприниматель Сергей Пульников, один из создателей Западно-Сибирского Союза "Биопродукт", руководитель Smart-школы сельского предпринимателя на примерах покажет, как предприниматели юга Тюменской области могут продавать больше, создавая коллаборации.

"У сельских предпринимателей возможности для продаж своей продукции, больше, чем нам порой кажется. Именно поэтому совместно с правительством региона мы ведем постоянную информационную работу в этом направлении", - рассказал Наиль Хакимов, исполнительный директор Тюменского регионального отделения "ОПОРА РОССИИ".

Для участия в мероприятии необходима регистрация на сайте тюменьфорум.рф.

Будет организована онлайн-трансляция тюменьфорум.рф и в группе "Мой бизнес/Тюмень" ВКонтакте".