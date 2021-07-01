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Суд не принял апелляционные жалобы Юрия Алтынова и Валерия Калалба

Происшествия, 15:56 19 июля 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Тюменский областной суд снял с рассмотрения жалобы Юрия Алтынова и Валерия Калалба и вернул их в Центральный районный суд Тюмени.

Как сообщает областной суд, адвокат Калалба нарушил процессуальные сроки, опоздав с подачей жалобы. Согласно уголовно-процессуального кодексу, областной суд не имеет права рассматривать в апелляции дела с нарушением сроков подачи. Теперь только суд первой инстанции в праве отказать в приеме этой жалобы, либо восстановить сроки и вновь направить в Тюменский областной суд.

Обвинение считает приговор бывшему начальнику УМВД РФ по Тюменской области Юрию Алтынову и бывшему начальнику паспортно-визового центра регионального УМВД Валерию Калалбу слишком мягким и настаивает на лишении свободы обоих осужденных. Адвокаты осужденных подали встречные жалобы, в которых указывают на незаконное осуждение подзащитных и просят суд отменить наказание за отсутствием состава преступления.

Напомним, прокуратура Тюменской области намерена обжаловать приговор в отношении Юрия Алтынова и Валерия Калалба 12 августа.

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# Тюменский областной суд , Юрий Алтынов

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