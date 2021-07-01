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В Тюмени в микрорайоне Ново-Патрушево построят 8 км дорог до 2023 года

Экономика, 12:40 21 июля 2021

Тюмень-наш дом ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом ВКонтакте

В мкр Ново-Патрушево в Тюмени построят 8 км дорог. Реализация проекта началась в 2020 году со строительства улиц Павла Шарова и Александра Митинского, сообщает администрация города.

Сегодня в микрорайоне строят дорогу по ул. Валентины Трофимовой. Протяжённостью 880 м. Он строится по нацпроекту "Жильё и городская среда".

По словам директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Игоря Фролова, этапы строительства дорог синхронизированы с работами генерального застройщика этой территории – Тюменской домостроительной компанией, которая занимается возведением жилья и социальных объектов в Ново-Патрушево.

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"Сейчас мы также проводим строительство участка дороги по улице Монтажников от улицы Федюнинского до границы города, который с одной стороны примыкает к уже почти готовым домам, а с другой – к территории, где ведутся подготовительные работы к началу застройки", – сказал он.

Он добавил, что в 2022 и 2023 годах строительство дорог в этом микрорайоне будет продолжено.

Параллельно с этим подрядчик обустраивает ливневую канализацию, прокладывает инженерные сети. После укладки асфальтового покрытия устанавливают дорожные знаки и монтируют освещение. В 2021 году в микрорайоне завершат строительство 5 км улично-дорожной сети, то есть около 50% от проектной мощности.

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# национальный проект Жилье и городская среда , строительство дорог

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