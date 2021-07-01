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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Четырех подросток без прав задержали госавтоинспекторы в Тюменском районе

Происшествия, 13:19 22 июля 2021

ГИБДД Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГИБДД Тюменской области ВКонтакте

Четырех подросток без водительских удостоверений задержали сотрудники ГИБДД в Тюменском районе в ходе рейда вечером 21 июля.

По информации региональной ГАИ, трое парней катались ночью на автомобилях по своим или соседним селам. И лишь один нарушитель ПДД подвозил свою девушку до дома.

"Автомобили с водителями, не имеющими водительских удостоверений, задержаны в Успенке, Перевалово, Гусево и поселке Московском. В двух случаях машины подростки управляли своими автомобилями, правда не оформленными еще по закону, один был на маминой машине, один на дедушкиной", - уточнили инспекторы.

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# ДТП , ПДД

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