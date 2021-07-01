В Тюменской области начали убирать урожай

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первая сельскохозяйственная техника для уборки урожая вышла на поля Тюменского района Тюменской области. В совхозе "Червишевском" приступили к сбору урожая озимых зерновых культур. Озимая рожь обмолочена на площади более 30 га, валовой сбор составил 55 тонн при урожайности 18,3 центнеров с га.

Всего в области планируется убрать 707,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что больше, чем в 2020 г. на 25 тыс. га.

В двух районах Тюменской области убирают овощи открытого грунта. Овощи убраны на площади 8 га, в т. ч. капусты — 6 га, свеклы — 2 га. Валовой сбор овощей составил 326 тонн при урожайности 408 ц/га. Общий запланированный объем сбора овощей открытого грунта — 1 тыс. 194 га.

Продолжается активная заготовка кормов. Уже заготовлено около 29,2 тыс. тонн сена, это 24% от потребности, сенажа заготовлено на сегодня 158,3 тыс. тонн (24% от потребности).