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В Тюменской области начали убирать урожай

Экономика, 15:20 23 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первая сельскохозяйственная техника для уборки урожая вышла на поля Тюменского района Тюменской области. В совхозе "Червишевском" приступили к сбору урожая озимых зерновых культур. Озимая рожь обмолочена на площади более 30 га, валовой сбор составил 55 тонн при урожайности 18,3 центнеров с га.

Всего в области планируется убрать 707,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что больше, чем в 2020 г. на 25 тыс. га.

В двух районах Тюменской области убирают овощи открытого грунта. Овощи убраны на площади 8 га, в т. ч. капусты — 6 га, свеклы — 2 га. Валовой сбор овощей составил 326 тонн при урожайности 408 ц/га. Общий запланированный объем сбора овощей открытого грунта — 1 тыс. 194 га.

Продолжается активная заготовка кормов. Уже заготовлено около 29,2 тыс. тонн сена, это 24% от потребности, сенажа заготовлено на сегодня 158,3 тыс. тонн (24% от потребности).

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# АПК , уборочная кампания

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