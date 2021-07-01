Волейбольный клуб "Тюмень" заключил контракт с Александром Глинским

| Фото: Мужской волейбольный клуб "Тюмень" | Фото: Мужской волейбольный клуб "Тюмень"

Новым игроком мужского волейбольного клуба "Тюмень" стал Александр Глинский. Карьера доигровщика стартовала в клубе "СГАФК-Феникс" из Смоленска, сообщает пресс-служба тюменской команды.

Александру Глинскому 24 года, рост новичка - 198 сантиметров. Волейболом он начал заниматься в Мурманске, выступал в калужской "Оке", а также в "Волжанине" из Костромы.

Минувший сезон спортсмен начал в клубе суперлиги - "Югре-Самотлор" из Нижневартовска, а завершил в рядах барнаульского "Университета".