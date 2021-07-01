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Четырехполосную трассу от Тюмени до Богандинского реконструируют с опережением сроков

Экономика, 14:11 26 июля 2021

ИА "Тюменская линия"

Реконструкцию дороги от Тюмени до Богандинского федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Ишим — Омск) планируется завершить раньше срока. Об этом заявил заместитель директора филиала "Уралуправтодор" Олег Еременко.

Генеральный директор одной из компаний-подрядчиков "Мостострой-11" Николай Руссу уточнил, что работа может быть закончена в 2022 году.

Реконструкция позволит повысить безопасность участников движения и увеличить пропускную способность трассы, по которой ежедневно проезжают 14 тыс. - 19 тыс. машин. Вместо двух полос участок от Тюмени до п. Богандинский станет четырехполосным.

"Сейчас дорога пропускает около 14 тысяч автомобилей, но это не нормальный режим работы. После реконструкции она будет приспособлена для такого количества транспорта, - уточнил Олег Еременко. - Реконструкция ведется по трем госконтрактам - от Тюмени до Боровского, от Боровского до Винзилей, от Винзилей до Богандинского. Кроме расширения дорожного полотна, ведутся работы по реконструкции путепроводов и мостовых переходов. Дорога расширится до четырех полос с установкой осевого барьерного ограждения для недопущения выезда на встречную полосу, будет смонтировано освещение, проведено сопутствующее благоустройство".

Трасса проходит через п. Боровский. Для защиты жителей от шума планируется обустроить специальные экраны. Также ведется строительство надземного пешеходного перехода.

admtyumen.ru (архив) | Фото: admtyumen.ru (архив)

По словам подрядчика, в работе используются качественные материалы и технологии.

"Это и материалы, и оборудование, которое способно измерять температуру асфальта, плотность, и перегружатели, которые как раз дают равномерный температурный режим для смесей, потому что доставка - это время, и сам процесс требует накопления некоторого количества асфальта. Все эти механизмы дают лучшее качество. Тюмень ответственно относится к этому вопросу", - подчеркнул Николай Руссу.

Напомним, что работы на трассе начались в 2020 году со сроком окончания в 2024 году. О том, что они могут выполнены раньше намеченной даты, ранее сообщал глава региона Александр Моор. Он отметил, в регионе это уже стало доброй традицией - вводить новые дороги и развязки с опережением намеченных сроков.

Татьяна Ковалева

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# Николай Руссу , реконструкция , строительство дорог

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