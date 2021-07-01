Тюменцам дали рекомендации, как обмануть инфляцию

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Приобретение "длинных" облигаций позволит получать стабильный доход, обгоняющий инфляцию. Об этом заявил эксперт "Сбер Управление Активами" Григорий Островский.

В июне в Тюменской области (без учета автономных округов) годовая инфляция ускорилась и составила 5,46% против 5,13% месяцем ранее. При этом ее значение по-прежнему остается ниже, чем в Уральском федеральном округе и России в целом (5,66% и 6,50% соответственно).

Увеличение инфляции, как и для большинства регионов России, сложилось под влиянием устойчивого спроса на товары и услуги в условиях выросших издержек производителей в ряде сегментов рынка.

Россия в целом также не осталась в стороне от указанного тренда, в частности, доходность государственных облигаций выросла в абсолютной величине в зависимости от срока до погашения на 1-2% с начала года, сделав рынок рублевых облигаций значительно привлекательнее в сравнении со ставками банковских депозитов (динамика повышения ставок последних заметно отстала от роста доходностей рублевых облигаций).

Инвесторам в текущих условиях следует покупать облигации российских компаний первого эшелона и ОФЗ в портфель со сроком более чем на год, так как их доходность выше инфляции, пояснил старший портфельный управляющий "Сбер Управление Активами" Григорий Островский.

"Доходности выросли и находятся на привлекательных уровнях. Накопленный Банком России опыт реагирования на непростые вызовы со стороны рынков и решительность действий говорит в пользу тезиса о стабилизации инфляции в будущем, наблюдается рост новых размещений рублевых облигаций", - добавил он.

Инвесторам, которые толерантны к волатильности цен, наиболее привлекательны для покупки в настоящее время выпуски долгосрочных ОФЗ со сроком погашения 5-10 лет и облигации качественных эмитентов первого эшелона, которые с учетом роста цен на горизонте один-два года имеют потенциал показать доходность 9-10% годовых, отметил эксперт.

"Для более осторожных инвесторов с точки зрения рыночных рисков открыт широкий выбор для персонального подбора и покупки облигаций требуемого сочетания риск/доходность (первый эшелон, доходность 7+% до трех лет; второй эшелон, доходность 8+% до двух лет; специстории, позволяющие получать порядка 10% годовых)", - подчеркнул он.

Жители Тюменской области инвестировали в ПИФы облигации "Сбер Управление Активами" более 280 млн рублей. Следует отметить, что ПИФы облигаций являются самым востребованным инструментом в регионе. Объем вложений составляет 51% от общего объема инвестиций во все ПИФы "Сбер Управление Активами" в области.