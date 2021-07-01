В народную программу включат инициативы тюменских предпринимателей

| Фото: www.cbr.ru | Фото: www.cbr.ru

Действующие и новые меры поддержки малых и средних предпринимателей с учетом продолжающейся пандемии коронавируса обсудили в Тюмени на круглом столе представители федеральной и региональной власти, банков и бизнеса. Полный список инициатив будет собран и предложен для включения в народную программу.

Модератором обсуждения стал депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров. Он напомнил о падении экономики страны на 8,5% в 2020 году и ожидании роста ВВП около 4% в 2021-м. При этом, по мнению депутата, рост экономики в 1-1,5% ежегодно – маленький показатель с учетом предыдущего падения, прирост должен быть более значительным.

Начальник управления регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Валерий Ладнер рассказал о финансовой поддержке предпринимателей, послаблении в налоговой и имущественной сфере. Часть таких послаблений сохранена на 2021 год. Основной и востребованной мерой он назвал лизинговую поддержку субъектов МСП и отметил, что она станет удобнее для предпринимателей. Сократился список обязательных документов, сроки их рассмотрения, расширен перечень оборудования, на который предоставляется субсидия.

Руководитель фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов рассказал о сопровождении инвестиционных проектов, действии гарантийного, фонда микрофинансирования и инвестиционных займах для предпринимателей. Опрос общественно-деловых объединений покажет, какие программы и продуты для развития и популяризации предпринимательства нужно оставлять и внедрять.

"Нам под силу в 2022 году сделать новые программы, которые будут пользоваться спросом, и активизировать бизнес-сообщество нашего региона", – сказал он.

В 2020 году Тюменская область одной из первых приняла комплексные меры поддержки для микро и малого бизнеса. Были снижены налоги до 1%. В 2020 году предприниматели платят не 6, а 3%. Из-за нестабильности положения одно из предложений, прозвучавших на мероприятии, – сохранение этой меры и в следующем году.

Среди других предложений: докапитализация региональных микрофинансовых фондов, расширение списка патентов для использования патентной системы налогообложения, популяризация промышленного производства среди МСП и другие.

Проголосовать за сформированные предложения в народную программу и направить свои собственные можно через специальную форму.