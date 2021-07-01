В Тюменской области большинство фальшивок - пятитысячные банкноты

| Фото: скриншот видео управления МВД России по Тюменской области | Фото: скриншот видео управления МВД России по Тюменской области

133 фальшивые банкноты на сумму 405 тыс. рублей выявили и изъяли банки на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в первом полугодии 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество подделок снизилось на 8%, сообщает отделение Банк России по Тюменской области.

Больше всего фальшивок обнаружили на юге Тюменской области – 88 штук, в Югре – 38 штук, на Ямале – семь штук.

Чаще всего подделывают пятитысячные банкноты – их более половины, на втором месте – банкноты номиналом 1 тыс. рублей (44%). Стали также встречаться фальшивки номиналом 2 тыс. рублей, их выявили две штуки.

"На первый взгляд отличить фальшивую банкноту от подлинной бывает достаточно сложно. Поэтому советуем гражданам обращать внимание минимум на три защитных признака. Например, проверяемые на просвет – водяные знаки, защитную нить, микроперфорацию или при наклоне банкноты – оптически переменные элементы, скрытые цветные полосы, скрытое изображение", – отметила ведущий эксперт по исследованию денежных знаков Отделения Банка России по Тюменской области Лариса Казакевич.

В случае обнаружения купюр с признаками подделки необходимо обратиться в органы внутренних дел.