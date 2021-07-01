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Новая версия ВТБ Мои Инвестиции дает возможность открыть ИИС без посещения офиса

Экономика, 18:24 29 июля 2021

ВТБ Капитал Инвестиции обновили мобильное приложение, предоставив его пользователям возможность открывать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) без посещения отделения банка. Если у клиента ИИС находится у другого брокера, будет предложено подать заявление на перевод активов в ВТБ. При этом приложение позаботится о своевременном закрытии счета у другого брокера и переводе активов в ВТБ, чтобы налоговая льгота была сохранена.

ВТБ Капитал Инвестиции продолжили интегрировать продукты управляющих компаний в инвестиционную платформу ВТБ Мои Инвестиции. Теперь клиенты ВТБ Капитал Управление активами смогут видеть свой портфель стратегий доверительного управления (ДУ) в приложении (они будут отображаться на одном экране с брокерским счетом и ИИС), что делает его еще удобнее. В рамках предыдущих обновлений через ВТБ Мои Инвестиции стала доступна информация о портфелях паевых инвестиционных фондов (ПИФ) ВТБ Капитал Управление активами.

В новой версии ВТБ Мои Инвестиции клиенты получили возможность скрывать баланс портфеля, чтобы при входе в приложение не было видно сколько денег на счету. А также, по просьбам пользователей, были убраны ограничения на количество инструментов в разделе Избранное.

"ИИС дают возможность частным инвесторам получить дополнительный доход в виде налоговых льгот. Поэтому мы стремимся упростить работу с этим видом счетов. Теперь открыть ИИС можно в приложении, не выходя из дома. В мае текущего года у наших клиентов появилась возможность оформлять налоговый вычет по ИИС в один клик. В рамках текущего обновления приложения мы продолжили объединение всех доступных продуктов на базе единой платформы, что также нацелено на повышение прозрачности и удобства инвестирования для клиентов ВТБ", - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Аудитория мобильного приложения стремительно растет и сейчас число ежедневно использующих его клиентов достигает 350 тысяч человек. Каждый день в мобильном приложении совершается около 1 млн сделок с оборотами более 100 млрд рублей в день.

Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции является многократным победителем профессиональных премий и конкурсов.

В 2021 году ВТБ Мои Инвестиции стали победителем премии Investfunds Awards в номинации "Лучшее мобильное приложение брокерской компании — 2020", конкурса НАУФОР "Элита фондового рынка 2020" в номинации "Лучший брокерский онлайн-сервис", а также получили специальную награду "Золотое приложение 2020" в рамках премии Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в номинации "Инвестиции и коммерция". Организаторы премий отмечают приложение за удобный доступ к широкому перечню инвестиционных инструментов и торговых площадок, надежность и интуитивно понятный интерфейс с фокусом на важную информацию.

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