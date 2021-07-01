В Тюмени по франшизе откроют газомоторный комплекс

| Фото: фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" | Фото: фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области"

Современный автомобильный метановый газомоторный комплекс со станциями компримирования и заправки, специализированным сервисным центром и стационарным постом технического освидетельствования газовых баллонов построят в Тюмени. Общий объем инвестиций составит 260 млн рублей, сообщает фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", который сопровождает проект.

Инвестором стала тюменская компания "ЕвроАзия". Она более 20 лет ремонтирует корпоративные парки грузовых автомобилей и спецтехники в регионе и за его пределами. Проект планируется реализовать в партнерстве с холдингом "РариТЭК".

Определено место строительства комплекса, разработана предварительная проектная документация. Предполагается возведение современной автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на две колонки по два заправочных пистолета, мощностью не менее 1 тыс. куб. м. Кроме заправки, на территории построят операторскую – магазин, специализированный газовый сервисный центр по переоборудованию и обслуживанию техники, технические помещения.

Будет создано 45 рабочих мест, проект будет реализован в 2021-2023 годах.

По данным Инвестиционного агентства, проекты, направленные на развитие газозаправочной инфраструктуры в Тюменской области, являются одним из приоритетных направлений развития.