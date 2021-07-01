Тюменцы тратят на топливо более 4 тыс. рублей в месяц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

78% жителей Тюменской области расходуют на заправку автомобиля более 4 тыс. рублей в месяц. Данные всероссийский опроса приводит автомобильный портал Дром.

Пять лет назад только 60% водителей региона тратили на топливо больше 4 тыс. рублей. 51% автолюбителей области ежемесячно выделяет на топливо от 2 до 6 тыс. рублей. Еще 29% заправляют свои машины на 6 – 10 тыс. рублей. Тратят больше 10 тыс. рублей 13% опрошенных.

Всего в опросе участвовали 10 тыс. 287 человек. В среднем по стране 71% расходуют на топливо больше 4 тыс. рублей в месяц. Больше всех на топливо тратятся жители Дальнего Востока. Самые экономные автолюбители — на Юге и в Приволжье.