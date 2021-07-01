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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пропавшая в Ишиме девочка нашлась в Тюмени

Происшествия, 13:46 30 июля 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Пропавшую в Ишиме Кристину Ведрову 2006 г. р. нашла полиция. Несовершеннолетняя находилась в Тюмени, сообщает региональное УМВД.

Напомним, заявление об исчезновении местной жительницы поступило в полицию Ишима 26 июля. Девочка ушла из дома и перестала выходить на связь.

Сотрудники полиции опросили знакомых и одноклассников Кристины, а также возможных свидетелей.

Было установлено, что пропавшая отправилась в Тюмень, где ее и нашли. Сама несовершеннолетняя рассказала, что поехала в областной центр погулять.

Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении нее совершенно не было. В настоящий момент с подростком работают сотрудники ПДН.

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