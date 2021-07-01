  • 30 июля 202130.07.2021пятница
  • USD73,1904
    EUR86,8624
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка привезла "золото" спартакиады России по боксу

Спорт, 17:51 30 июля 2021

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Альбина Молдажанова представила Тюменскую область на соревнованиях V летней спартакиады молодежи России по боксу среди юниорок и завоевала золотую медаль. Об этом сообщает региональный департамент спорта. Всего на соревнования заявились более 70 боксеров из 43 регионов страны.

Тюменка победила соперниц из Приморского края, Московской области и Санкт-Петербурга в весовой категории 69 кг. В финальном бою с Александрой Минкевич из Санкт-Петербурга девушка с первых минут показала хорошую тактику, не оставив шансов на победу своей оппонентке. Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде.

"На спартакиаду я ехала воодушевленная, с настроем бороться до победного, в такие моменты очень помогает поддержка тренера и близких. При оглашении результатов полуфинала ожидала положительное решение судей, второй бой провела технично, а в финальная встреча закончилась досрочно. Надеюсь, что моя соперница не получила серьезных травм, все мы понимаем, что это борьба", - рассказала Альбина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бокс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:14 30.07.2021Тюменка Юлия Каплина начнет борьбу за награды Олимпиады 4 августа
17:51 30.07.2021Тюменка привезла "золото" спартакиады России по боксу
16:43 29.07.2021Хоккеисты "Рубина" взяли реванш за поражение в Челябинске
12:57 29.07.2021ХК "Рубин" в контрольном матче уступил в Челябинске