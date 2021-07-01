Тюменская область возглавила Топ-5 регионов по внедрению экспортного стандарта 2.0 в I полугодии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область возглавила пятерку российских регионов по итогам внедрения единого "Регионального экспортного стандарта 2.0" за первое полугодие 2021 года. В регионе уже внедрили 12 инструментов стандарта. В пятерке лидеров также Новосибирская область, внедрившая 11 инструментов стандарта, Свердловская область (11 инструментов), Псковская область (10 инструментов), Алтайский край (10 инструментов).

"Стандарт позволяет в любом субъекте создать экосистему для поддержки экспортеров. Предварительно мы апробировали реализацию инструментов регстандарта в 11 пилотных регионах. По итогам пилотного внедрения документ был доработан, утвержден Проектным комитетом национального проекта и с 2021 года внедряется уже в 40 регионах, а до 2024 года будет реализован во всех субъектах Российской Федерации.

Экспортный стандарт, по словам директора по региональному проекту Российского экспортного центра (РЭЦ) Натальи Минаевой, включает в себя набор инструментов для создания в любом субъекте экосистемы для поддержки экспортеров.

"Региональные власти на местах лучше знают специфику бизнеса и смогут поделиться друг с другом опытом. Задача РЭЦ — выявить лучшие практики и помочь масштабировать их в регионах", - рассказала она.

Унифицированные походы, направленные на совершенствование институциональной экспортной среды в регионах разработаны экспертами Группы РЭЦ, с учетом лучших российских и международных практик.

Проект стандарта был внедрен в "пилотном режиме" в 11 регионах в 2019 году. В ходе "пилотов" регионы направляли свои предложения по его усовершенствованию, и на основе их опыта документ был доработан. В него вошли 3 новых раздела и 15 инструментов. По инициативе Пермского края, Республики Башкортостан, Ставропольского края и Смоленской области появился новый инструмент по созданию системы подготовки кадров в сфере ВЭД на базе региональных ВУЗов и филиалов крупнейших федеральных ВУЗов.

По предложению Ставропольского края и Новосибирской области включен механизм наставничества и менторства в экспортной деятельности. Кроме того, по инициативе "пилотных" субъектов, проведено разделение инструментов на "статичные" (внедрение происходит однократно) и "динамичные" (внедрение происходит на ежегодной основе), дано более детализированное описание степени внедрения инструментов. Еще одним новшеством стало внедрение системы "Инвестиционный лифт" в субъектах Российской Федерации. Такое предложение поступило от АО "Корпорация развития малого и среднего предпринимательства" и закреплено в паспорте федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".