Три природных пожара возникло в Тюменской области за сутки

Один лесной и два ландшафтных пожара возникли в Тюменской области за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Лесной пожар выявлен на площади в 9,2 га, ландшафтные - на 15 га. На текущий момент действует один лесной пожар, он локализован. Два пожара в лесах на площади в 10,2 га и два ландшафтных пожара на площади в 15 га ликвидированы.

С 31 июля запрет на посещение лесов в регионе отменен, но продолжает действовать особый противопожарный режим - разведение открытого огня в лесах, на приусадебных и дачных участках запрещено.