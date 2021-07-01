  • 31 июля 202131.07.2021суббота
  • USD73,1388
    EUR86,9913
  • В Тюмени 19..21 С 1 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Три природных пожара возникло в Тюменской области за сутки

Экономика, 12:20 31 июля 2021

Один лесной и два ландшафтных пожара возникли в Тюменской области за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Лесной пожар выявлен на площади в 9,2 га, ландшафтные - на 15 га. На текущий момент действует один лесной пожар, он локализован. Два пожара в лесах на площади в 10,2 га и два ландшафтных пожара на площади в 15 га ликвидированы.

С 31 июля запрет на посещение лесов в регионе отменен, но продолжает действовать особый противопожарный режим - разведение открытого огня в лесах, на приусадебных и дачных участках запрещено.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лесные пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:51 31.07.2021Тюменцы готовятся к финалу национального чемпионата WorldSkills Russia
12:20 31.07.2021Три природных пожара возникло в Тюменской области за сутки
17:40 30.07.2021Потери предприятий Тюменской области от действий кибермошенников превысили 560 млн рублей
16:57 30.07.2021В Тюмени по франшизе откроют газомоторный комплекс