В Тюменской области не выявлено новых природных пожаров за сутки

Новых лесных и ландшафтных пожаров не зафиксировано в Тюменской области за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

На текущий момент в регионе действует один лесной пожар, возгорание локализовано, распространения огня нет.

С 31 июля запрет на посещение лесов в регионе отменен, но продолжает действовать особый противопожарный режим - разведение открытого огня в лесах, на приусадебных и дачных участках запрещено.