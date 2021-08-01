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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области не выявлено новых природных пожаров за сутки

Экономика, 10:16 01 августа 2021

Новых лесных и ландшафтных пожаров не зафиксировано в Тюменской области за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

На текущий момент в регионе действует один лесной пожар, возгорание локализовано, распространения огня нет.

С 31 июля запрет на посещение лесов в регионе отменен, но продолжает действовать особый противопожарный режим - разведение открытого огня в лесах, на приусадебных и дачных участках запрещено.

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# лесные пожары

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