Мошенник выманил у жительницы Уватского района более 60 тыс. рублей

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

62 тыс. рублей лишилась жительница Уватского района при покупке вагона-бытовки.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, потерпевшая решила приобрести вагончик для своего приусадебного участка. Ее внимание привлек сайт, на котором можно сделать заказ. Связавшись с менеджером, женщина перевела деньги за товар и его доставку. Вскоре продавец перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".