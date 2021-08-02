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Мошенник выманил у жительницы Уватского района более 60 тыс. рублей

Происшествия, 16:03 02 августа 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

62 тыс. рублей лишилась жительница Уватского района при покупке вагона-бытовки.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, потерпевшая решила приобрести вагончик для своего приусадебного участка. Ее внимание привлек сайт, на котором можно сделать заказ. Связавшись с менеджером, женщина перевела деньги за товар и его доставку. Вскоре продавец перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# мошенничество , Уватский район , уголовное дело

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