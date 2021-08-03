  • 3 августа 20213.08.2021вторник
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Тюменской области на две трети

Экономика, 19:05 03 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4,6 тыс. ипотечных сделок на 11,2 млрд рублей оформили клиенты ВТБ в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) за семь месяцев 2021 года. Это на 61% выше результата аналогичного периода прошлого года.

Всего выдачи банка составили 193 тыс. кредитов более чем на 601 млрд рублей. По оценке аналитиков ВТБ, с начала года российские банки выдали более 3 трлн рублей ипотеки.

В июле ипотечные заемщики ВТБ оформили свыше 26 тыс. кредитов более чем на 85 млрд рублей, показав прирост в пределах 10% к июлю 2020 г. ВТБ в Тюменской области выдал 1,5 млрд рублей, что на треть выше июля прошлого года. Регионами-лидерами по объему выданных кредитов за семь месяцев стали Москва и Московская область (220 млрд рублей), Санкт-Петербург и область (51 млрд рублей), Новосибирская область (23 млрд рублей), Республика Татарстан (19 млрд) и Свердловская область (16 млрд рублей).

В связи с изменением условий по госпрограмме спрос клиентов смещается в сторону семейной ипотеки, условия которой были расширены на семьи с одним ребенком. Сейчас программа компенсирует порядка 15% заявок от обновленной господдержки. С начала года клиенты ВТБ оформили по ней почти 7 тысяч кредитов на 24 млрд рублей.

ВТБ занимает лидирующие позиции на рынке рефинансирования ипотеки в России. За семь месяцев более 61 тыс. клиентов других банков перевели свои кредиты в ВТБ на сумму свыше 137 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 6%. Сейчас на рефинансирование приходится почти каждая четвертая ипотечная сделка.

"Обновление программ господдержки в июле значительно повлияло на ипотечный рынок. Мы ожидаем сокращения продаж ключевых игроков почти на 25% по сравнению с рекордными показателями июня. При этом относительно прошлого года мы наблюдаем положительную динамику. В июле, по нашей оценке, рынок показал около 420 млрд рублей ипотечных продаж, а с начала года выдачи превысили рекордные для этого периода 3 трлн рублей", – прокомментировал вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.

По словам эксперта ВТБ, сейчас рынок адаптируется к новым условиям и сокращенной госпрограмме, дополнительное влияние на него оказывает сезонный фактор и период летних отпусков. Однако в целом по итогам года объем продаж может установить исторический рекорд и достичь 5 трлн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВТБ , ипотека

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:05 03.08.2021ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Тюменской области на две трети
18:52 03.08.2021Тюменские предприниматели изучают возможности сельского туризма
17:27 03.08.2021В Тюменском районе построят 38 километров тротуаров в 2021 году
16:51 03.08.2021СберБанк зачислил государственные выплаты на детей