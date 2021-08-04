В Тюмени для сельских предпринимателей открывается "Школа маркетинга"

| Фото: мультицентр "Моя территория" (архив) | Фото: мультицентр "Моя территория" (архив)

Первая Школа бизнес-маркетинга для предпринимателей пройдет в Тюмени с 9 по 16 августа. По словам руководителя проекта, сотрудника Центра поддержки предпринимателей Инвестиционного агентства Тюменской области Анны Русаковой, Школа открывается по инициативе советника губернатора Ольги Езикеевой прежде всего для того, чтобы поддержать представителей сельского бизнеса, сообщает агентство.

"Здесь не будут учить маркетологов, задача преподавателей – дать предпринимателям реальные инструменты, которые позволят управлять маркетинговыми процессами самостоятельно, правильно выбирать каналы коммуникации, формировать бюджеты на маркетинг или работать с тем, что называют "маркетингом без бюджета", - поясняют организаторы.

Темы сформированы на основании запросов будущих слушателей курса. В проекте будут тематические модули от ведущих маркетологов региона: алгоритм проектирования бренда; проектирование бизнеса; практический маркетинг: продукт, стратегия, управление; упаковка продукта, дизайн в бизнесе; маркетинг социальных сетей, коммуникативная стратегия, язык, на котором говорит бренд.

По словам организаторов, Школа бизнес-маркетинга станет одним из постоянных проектов центра "Мой бизнес" и Инвестиционного агентства Тюменской области, до конца года будут реализованы еще два аналогичных интенсива.

Участие в проекте бесплатное, количество мест ограничено. Регистрация на сайте. Подробности по телефону: 8-932-482-47-33.